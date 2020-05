L'info météo du jour De fortes chaleurs ce lundi dans le sud-ouest

Un épisode de fortes chaleurs précoces va concerner le sud-ouest du pays ce lundi. L'arrivée d'air chaud d'Espagne conjugué à un effet de foehn par les Pyrénées, donnera des températures supérieures à 30 degrés sur le pays basque, les Landes ainsi que sur le Gers. Des pointes à 32 ou 33 degrés seront possibles du coté de Biarritz ou de Bayonne.

Ce lundi, une petite poussée anticyclone garantira un temps sec sur l'ensemble du pays et franchement ensoleillé sur une large moitié sud. Les nuages résisteront un peu plus sur le nord surtout de la Normandie aux Ardennes. De l'air chaud affluera par l'Espagne donnant un premier épisode de fortes chaleurs dans le sud-ouest avec localement 32 ou 33 degrés vers le pays basque.

Salut les amis ce matin la campagne est magnifique le soleil est revenu. Je vous partage quelques photos... pic.twitter.com/0JyVWaXBZS — Cédric (@agric15) May 4, 2020

Mardi, un front chaud atténué forcera le barrage de hautes pressions, apportant pas mal d'instabilité sous forme d'averses et parfois d'orages de la Normandie au Massif Central jusqu'aux Alpes, les orages se produisant surtout du Berry et du Limousin au Jura. Près des frontières du nord-est, le temps restera sec et lumineux sous un ciel voilé. À l'ouest et au sud, le soleil dominera généralement, un peu moins de la Garonne aux Pyrénées jusqu'au Languedoc-Roussillon où quelques grisailles pourront jouer les trouble-fêtes. Les températures seront en baisse.

