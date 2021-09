Alerte météo De fortes intempéries attendues pour la fin de semaine

D'importantes précipitations et des vents violents pourraient toucher le nord-ouest et le sud-est de la France en fin de semaine.

« Des intempéries vont frapper le pays ces prochains jours », prévient Frédéric Decker de MeteoNews ce jeudi 30 septembre. Si de la pluie est prévue pour vendredi au nord de la Loire, le vent restera en dessous de 60 km/h, ce qui ne sera plus le cas à partir de samedi : « Un front actif va onduler des Pays de la Loire aux Ardennes jusqu'à dimanche, donnant souvent 20 à 40 mm, parfois plus vers la Vendée. Un coup de vent balayera également ces régions avec des rafales de l'ordre de 70 à 90 km/h dans les terres et parfois plus de 100 km/h sur les côtes notamment dans la nuit de samedi à dimanche, ou encore sur le Lyonnais en journée de dimanche. Dans le même temps, un épisode cévenol déposera une centaine de millimètres sur les Cévennes », alerte le météorologue.

Le nord-ouest et le sud-est sous surveillance

Le #weekend est placé sous surveillance par nos services avec une situation propice à de fortes intempéries : coup de #vent, #averses, pluies orageuses. Des incertitudes demeurent quant au positionnement des dépressions, mais le temps dégradé est assuré. ?????????? pic.twitter.com/beYOR3uyzW — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) September 29, 2021

Cyrille Duchesne, météorologue à La Chaîne météo, prévient aussi : « Le prochain week-end est sous haute surveillance sous l'influence d'un courant océanique très perturbé ». Ce sont les régions du nord-ouest et du sud-est qui sont à l'heure actuelle les plus exposées aux risques d'intempéries.

Le début de semaine prochaine pourrait lui aussi être agité avec des précipitations abondantes pouvant donner 30 à 50 mm du sud de la Bretagne aux Pays de la Loire, mais également des rafales de 70 à 90 km/h dans l'intérieur et plus de 100 km/h sur le littoral.

Mais toutes ces prévisions peuvent évoluer, notamment au niveau des trajectoires des précipitations.

