L'info météo du jour De fortes pluies attendues vendredi dans le sud-est

À partir de vendredi, des pluies fortes font faire leur retour sur la France. Des cumuls importants sont attendus sur le sud-est avec un risque de coulées de boue, de crues et d'inondations.

Ce mercredi, quelques pluies se produiront sur le Languedoc-Roussillon et surtout les Cévennes, parfois assez conséquentes. Un peu de pluie d'autre part le matin de la Bourgogne aux frontières du nord-est, s'estompant dans l'après-midi. À l'inverse, il commencera alors à pleuvoir sur le Finistère et l'est de la Corse. Partout ailleurs, le temps s'annonce plus sec, souvent lumineux avec de belles éclaircies. Les températures baisseront, mais la douceur résistera.

Un peu de soleil avant la pluie pic.twitter.com/cY4zZviG79 — philou56 (@pierrephili) December 18, 2019

Jeudi s'annonce humide des Hauts-de-France à la Bretagne jusqu'aux Charentes et au Val de Loire sous un ciel très chargé, souvent pluvieux notamment l'après-midi. Il pleuvra toujours de l'Hérault à l'Auvergne, parfois assez fortement. Les précipitations seront plus faibles et intermittentes de la rade de Marseille à la Corse. Du Poitou au Pyrénées et du Berry aux frontières du nord-est jusqu'aux Savoie, le temps restera plus sec et encore lumineux. Une grande douceur régnera.

À partir de vendredi, les conditions vont nettement se dégrader. MeteoNews prévoit en effet des cumuls de précipitations dépassant souvent 10 mm. Les cumuls seront surtout importants des Cévennes et des monts du Vivarais au Var jusqu'aux Alpes-Maritimes avec des cumuls de l'ordre de 50 à 100 mm, parfois davantage sous des foyers orageux virulents. Coulées de boue, crues et inondations seront alors à craindre sur ces régions !

De jeudi à vendredi, le sud-est sera confronté à épisode de fortes pluies et orages. ?? Risque accru d'inondation. pic.twitter.com/o06jXcPvs8 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) December 18, 2019

