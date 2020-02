L'info météo du jour De fortes rafales de vent sur la moitié nord samedi et dimanche

Un nouveau coup de vent, lié à la dépression Dennis, touchera le nord de la France samedi et surtout dimanche.

Ce vendredi, une accalmie se dessinera sur l'ensemble du pays. Des grisailles traîneront dans le nord-est, surtout le matin en donnant encore quelques gouttes. Le ciel restera bien nuageux le matin du nord de la Loire au Massif Central jusqu'au Rhône-Alpes, un peu plus lumineux l'après-midi. Le soleil brillera surtout sur les régions méridionales, de l'Aquitaine à la Méditerranée. À noter l'arrivée de nouvelles pluies par la Bretagne. Les températures sont toujours bien douces.

Pour voir les effets du #rechauffementClimatique , pas la peine d'aller visiter le #MontBlanc , j'ai qu'à #traverserlarue et regarder le stade du colza du voisin : tige > 30 cm sur certains pieds, soit plus d'un mois d'avance !!! ?? pic.twitter.com/s7hgSIgtnm — GUYOT Vincent (@GuyotVincent02) February 13, 2020

Samedi, un temps calme et plutôt bien ensoleillé s'imposera sur les deux-tiers sud et est de la France parmi quelques bancs de cirrus plus ou moins nombreux. Le ciel sera plus encombré de la Bretagne à la frontière belge, avec même quelques pluies en direction des côtes de la Manche. Le vent dessus se renforcera, jusqu'à 90 km/h dans le Finistère. Une grande douceur régnera une fois de plus.

Un coup de vent est attendu dimanche sur la moitié nord dimanche. Selon la Chaîne Météo, les rafales seront moins fortes que lors de la tempête Ciara du week-end précédent mais atteindront tout de même 110 à 120 km/h sur les littoraux du nord-ouest.

J-1 avant le #weekend et le début des #vacances de la zone B. Week-end placé sous le signe de la douceur et d'un régime de sud-ouest, avec des rafales générées par la tempête #Dennis sur les côtes de la Manche. Ces rafales seront un cran moins fort que celles générées par #Ciara. pic.twitter.com/Ma62hGqvIk — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) February 13, 2020

