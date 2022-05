L'info météo du jour De l'instabilité près des massifs français

Des averses orageuses seront possibles sur les principaux massifs mardi et mercredi dans l'après-midi.

Ce mardi, un marais barométrique dominera sur la majeure partie du pays notamment des Pyrénées à l'Alsace. Après une matinée clémente, avec de belles éclaircies au nord de la Loire et un ciel plutôt voilé à nuageux au sud, de l'instabilité diurne se développera au voisinage des principaux massifs durant l'après-midi. Elle provoquera des averses parfois orageuses, près des Vosges, du Jura, des Alpes, du Massif Central mais aussi sur les Pyrénées et parfois également sur le Morvan et la Haute Provence. En soirée, les orages pourront s'intensifier dans le Sud-Ouest. Les températures seront de saison voire douces au sud.

Hier, ensilage dans des conditions parfaites, ce matin, une petite pluie fine vient arroser les prairies... Bref le bonheur pour n'importe quel agri.

Pensée pour les collègues du Nord qui l'attende avec impatience ??@BruCardot @GuyotVincent02 et tous les autres?? pic.twitter.com/wJC73yKSF2 — MarieAmélie Viargues (@MarieViargues) May 3, 2022

Mercredi, l'instabilité s'accentuera sur la même diagonale que la veille, à savoir des Pyrénées à l'Alsace en passant par le Massif Central et les Alpes. Après une matinée plutôt calme et agrémentée d'éclaircies, les cumulus bourgeonneront rapidement à la mi-journée et donneront ensuite des averses et orages pour l'après-midi. Localement, un orage fort sera possible notamment sur l'Auvergne, et du Morvan à l'Alsace ainsi que sur les Vosges, le Jura, voire aussi en Haute Provence.

Ailleurs, de l'Aquitaine aux Hauts-de-France et à la Bretagne, le temps sera plus serein, souvent sec avec un ciel parsemé de cumulus. Les températures seront de saison de la Manche aux Ardennes, douces ailleurs.

