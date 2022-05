L'info météo du jour De l'instabilité sur la moitié sud ce mardi

La moitié sud de la France sera soumise à l'instabilité ce mardi. Des petites ondées pourront se produire également sur l'extrême nord du pays.

Ce mardi, de l'instabilité pourra déjà se manifester en matinée sur la moitié sud, notamment de l'Aveyron à l'Ardèche avec beaucoup de nuages et quelques averses. Ces dernières pourront même déborder sur l'Hérault et le Gard à la mi-journée. Ailleurs, le temps sera sec et peu nuageux.

Dans l'après-midi, les averses se réactiveront des Cévennes aux Alpes du Nord et à la Provence, parfois orageuses. Quelques petites ondées pourront aussi se produire sur l'extrême nord, de la côte d'Opale à la Haute Normandie. Ailleurs, le temps restera sec sous un ciel voilé ou partiellement nuageux. Les températures, encore fraîches le matin, commenceront à remonter en cours de journée.

