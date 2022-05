L'info météo du jour De l'instabilité sur les massifs, un temps sec et ensoleillé ailleurs

Averses et orages seront encore de la partie sur les massifs français ce jeudi et vendredi. Le temps sera plus sec et lumineux ailleurs.

Ce jeudi, l'instabilité persistera des Pyrénées aux frontières de l'est jusqu'en Belgique, sur la Côte d'Azur et la Corse avec averses et orages. Le temps sera plus sec et lumineux près du Golfe du Lion sous le mistral et la tramontane. Belles éclaircies par ailleurs des côtes de la Manche aux Landes en passant par le Val de Loire et le Bassin Parisien. Il fera relativement doux pour la saison.

Vendredi, on retrouvera encore de l'instabilité de la frontière italienne à la Côte d'Azur jusqu'en Corse où nuages, averses et orages seront de la partie. Des conditions plus calmes, sèches et souvent ensoleillées s'imposeront sur le reste du pays. Les passages nuageux seront tout de même assez imposants par endroits, notamment près des Pyrénées, le Massif Central, près des frontières du nord-est ou encore en Bretagne, surtout l'après-midi. Douceur printanière.

