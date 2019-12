L'info météo du jour De la douceur pour ce mardi

Cette journée de mardi sera la plus douce de la semaine avec des températures supérieures aux normales et dépassant souvent les 15°C.

Ce mardi, un temps sec et assez lumineux concernera les régions proches du nord-est jusqu'en Champagne-Ardenne avec de belles éclaircies. Le temps sera sec avec des embellies aussi du Comté niçois à la Corse.

Ailleurs, après quelques éclaircies matinales, le ciel s'annonce souvent chargé et quelques faibles pluies se déclencheront en journée, plus marquées sur les Cévennes. Une grande douceur régnera.

Quand il pleut qu il vente qu il neige les animaux ils sont comme nous ils sont mieux dedans bien au chaud#bienetreanimal#ceuxquifontlaviande pic.twitter.com/vXETsFRGL9 — Cédric (@agric15) December 16, 2019

Mercredi, quelques pluies se produiront sur le Languedoc-Roussillon et surtout les Cévennes, parfois assez conséquentes. Un peu de pluie d'autre part le matin de la Bourgogne aux frontières du nord-est, s'estompant dans l'après-midi. À l'inverse, il commencera alors à pleuvoir sur le Finistère et l'est de la Corse. Partout ailleurs, le temps s'annonce plus sec, souvent lumineux avec de belles éclaircies. Les températures baisseront, mais la douceur résistera.

