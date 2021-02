L'info météo du jour De la pluie avant le beau temps

La perturbation de la veille va progresser lentement vers les régions de l'Est aujourd'hui. Il pleut de la Lorraine au Centre ce matin, puis il pleuvra de l'Alsace à l'Auvergne cet après-midi. Quelques gouttes possibles sur le Bassin Parisien. Sur la moitié Nord, le mercure poursuivra sa baisse. Demain, le soleil devrait faire son retour, cependant il y aura quelques averses entre le Lyonnais et la Haute-Loire le matin, gagnant le Languedoc l'après-midi

Ce vendredi, la perturbation de la veille progressera très lentement vers les régions de l'Est. Il pleuvra de la Lorraine au Centre le matin, puis de l'Alsace à l'Auvergne l'après-midi. Les pluies se renforceront en arrivant de la Franche-Comté au Haut-Rhin en cours de soirée. Quelques averses seront encore possibles sur le Bassin parisien en journée, sous un ciel assez variable du nord de la Loire au quart Sud-Ouest. Ciel voilé mais encore très lumineux à ensoleillé sur une bonne moitié Sud et Sud-Est notamment. Le mercure poursuivra sa baisse sur la moitié Nord, mais restera très agréable sur la moitié Sud du pays.

Samedi, les hautes pressions reprendront leurs droits sur l'ensemble du pays. Toutefois, on retrouvera encore la trace de la goutte froide autour du Massif Central, notamment en matinée, qui pourra donner encore des nuages et quelques averses entre le Lyonnais et la Haute-Loire le matin, gagnant le Languedoc l'après-midi. Quelques plaques de grisailles seront possibles sur le centre et sur les Hauts-de-France le matin. Ailleurs, belles éclaircies ou ensoleillé. Températures plus ou moins proches des valeurs de saison.

