L'info météo du jour De la pluie de la Bretagne au Cotentin mercredi, du soleil ailleurs

L'instabilité sera encore un peu d'actualité des frontières de l'est jusqu'en Normandie et jusqu'au Massif Central ce mardi. Mercredi, une perturbation arrive sur les cotes de la Manche. Ailleurs, le temps sera bien ensoleillé.

Ce mardi, on retrouvera encore un peu d'instabilité des frontières de l'est jusqu'en Normandie et jusqu'au Massif Central, mais aussi quelques ondées sur le sud et l'ouest de la Bretagne, voire au sud de la Garonne. Le ciel sera plus variable ailleurs, voire ensoleillé près de la Méditerranée. Une chaleur modérée de saison s'imposera.

Encore raté pour la pluie mais au moins c'est joli. pic.twitter.com/zuOW94ysJG — BRUNO GENIN (@geninbv) August 17, 2020

Mercredi, une perturbation s'infiltrera entre les côtes de la Manche, le Val de Loire et la frontière belge, apportant de la pluie, parfois soutenue de la Bretagne au Cotentin. Les passages nuageux s'échapperont à l'avant des Charentes à la frontière allemande, alors qu'un temps bien ensoleillé avec quelques nuages s'imposera partout ailleurs. Les températures seront en nette hausse au sud et à l'est où il fera chaud.

