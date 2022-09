L'info météo du jour De la pluie pour ce jeudi avec une alternance d'éclaircies

Pluie et soleil alterneront ce jeudi sur la France avec des températures toujours fraîches.

Ce jeudi, le champ de pression restera faible sur l'Hexagone avec à peine 1 005 hectopascals en moyenne. Cela engendrera un ciel encore très changeant avec un partage plus ou moins égal entre passages nuageux et éclaircies.

Des averses ou pluies pourront encore se déclencher par endroits sous ces nuages, notamment du Cotentin à la Bretagne et aux Pays de la Loire, mais aussi du Centre à l'Est du pays, tout comme sur les Alpes. Les pluies les plus soutenues et fréquentes se produiront du Pays basque à Midi-Pyrénées, mais elles seront aussi assez soutenues sur l'ouest de la Corse.

Côté mercure, il fera toujours aussi frais pour la saison, avec des valeurs de mi-octobre.

