L'info météo du jour Douceur remarquable à exceptionnelle entre vendredi et lundi

Au programme de ce jeudi 30 janvier : nuages, pluies et douceur sur la plupart des régions. Seul le pourtour méditerranéen restera à l'écart de ce temps maussade. Une douceur remarquable à exceptionnelle se confirme entre vendredi et lundi.

Ce jeudi, une vaste perturbation envahira quasiment toute la France avec son lot de nuages et de pluie. Des éclaircies résisteront encore le matin le long des frontières de l'est avant la dégradation. C'est encore près de la Méditerranée que les conditions seront les plus favorables sous des embellies, plus généreuses de la Côte d'Azur à l'île de beauté. Une grande douceur est prévu sur toutes les régions.

Vendredi, la grisaille s'imposera sur les trois-quarts du pays, donnant des petites pluies éparses ou de la bruine ici ou là, notamment vers les frontières du nord-est. Le soleil se montrera du sud de la Garonne aux Alpes entre deux passages nuageux, et surtout près de la Méditerranée où il prendra l'avantage. Petite exception : l'ouest de la Corse où des passages nuageux pourraient donner un peu de pluie. Le vent de sud-ouest soufflera sensiblement notamment au nord de la Loire. Il apportera une douceur remarquable en toutes régions.

Une douceur remarquable à exceptionnelle se confirme entre vendredi et lundi, le pic de température étant attendu lundi après-midi. MeteoNews prévoit en effet 12 à 18 degrés du la moitié nord (16-17 en région parisienne) et 16 à 25 degrés sur la moitié sud, 25 au pied des Pyrénées. Ces chiffres tourneront autour des records de chaleur de début février, atteints en 2004, 2002, 1957 ou encore 1948.

Le flux basculera ensuite subitement au nord-nord-ouest mardi après un front froid. Le thermomètre perdra alors 5 à... 15 degrés du nord au sud ! Après avoir flirté avec les 20 degrés lundi, la région Rhône-Alpes se retrouvera alors sous des giboulées de grésil voire de neige fondue mardi. Les giboulées de mars avant l'heure...

