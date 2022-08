L'info météo du jour De nouvelles perturbations arrivent ce mardi

Une nouvelle perturbation arrive ce mardi depuis l'Ouest et progressera sur la France, mais le temps restera plus sec à l'Est. Mercredi, des averses sont prévues dans la plupart des régions.

Ce mardi, une nouvelle perturbation avancera lentement depuis l'Ouest dès le matin avec déjà quelques pluies ou averses parfois orageuses, notamment en Bretagne, mais localement jusqu'en Normandie, aux Pays de la Loire et en Aquitaine. A l'avant il fera très beau en général sur le flanc Est. BONHEUR!!!! pic.twitter.com/ygR9Fqi1Tp — MarieAmélie Viargues (@MarieViargues) August 14, 2022 Ce front progressera lentement jusqu'en Midi-Pyrénées, Centre, Ile-de-France et Hauts-de-France en cours d'après-midi, avec quelques pluies ou averses orageuses qui se déclencheront ici et là. Les orages persisteront plus à l'Ouest et le temps restera sec plus à l'Est. Un épisode de fortes pluies se mettra en place sur le pourtour du Languedoc en cours de soirée, gagnant la Provence durant la nuit avec des orages parfois violents au passage. Chaleur modérée à forte de l'Ouest vers l'Est du pays. Mercredi, une goutte froide se placera sur l'ouest de la France, engendrant un temps bien instable sur la plupart des régions. Nuages et averses s'imposeront dès le matin sur la plupart des régions. Ces phénomènes se poursuivront en journée. Les orages seront localement forts avec des risques de grêle et de vent violent. Les quantités de pluie seront également importantes localement, en particulier sur le Languedoc-Roussillon. Le thermomètre perdra quelques degrés, mais une sensation de lourdeur dominera. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews

