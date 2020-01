L'info météo du jour De petites gelées locales ici et là samedi

Les températures baissent pour ce week-end, des petites gelées locales sont possibles samedi.

Ce vendredi, une brève parenthèse plus humide sera observée avec un front donnant quelques pluies entre la Lorraine et les Pyrénées, voire des Alpes à Paca également. Ailleurs, les nuages alterneront avec des éclaircies, et les gouttes seront rares ou absentes, des Hauts-de-France à l'ouest du pays. Les températures seront encore douces bien qu'en légère baisse, et un vent sensible d'ouest à nord-ouest sur la moitié nord.

Belle fenêtre vu de mon bureau ce matin! ????????

Bonne journée à vous tous pic.twitter.com/RT4QREQhQZ — Algera (@JeltsjeAlgera) January 10, 2020

Samedi, les hautes pressions seront de nouveau bien présentes sur le pays avec près de 1 034 hectopascals. Cela favorisera de nombreux bancs de grisailles ou de brouillards notamment en matinée, mais peinant souvent à se dissiper en cours de journée. Le soleil percera toutefois par endroits, notamment dans le sud-est avec un peu de vent, ou encore dans le sud-ouest l'après-midi. Un peu de vent laissera un ciel plus voilé mais lumineux près des côtes de la Manche.

Côté températures, on attend de petites gelées locales ici et là le matin, puis pratiquement une fraîcheur de saison en journée.

