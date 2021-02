L'info météo du jour De sévères gelées, jusqu'à -13° dans les Vosges

Ce jeudi le temps sera relativement calme, on observe des gelées importantes sur une bonne moitié nord du pays. Dans l'ensemble, le soleil dominera. En fin de journée, quelques averses sous forme de neige pourront se déclencher sur la côte Ouest. Vendredi le temps sera couvert et pluvieux sur la partie sud du pays, il neigera abondamment en montagne et quelques flocons feront leur apparition du Bassin rennais au Poitou. Partout ailleurs, le temps sera sec et lumineux.

Ce jeudi, un temps plus calme sera présent sur le pays. On observe de sévères gelées matinales, avec souvent près de - 5 à -10 degrés sur une bonne moitié Nord notamment, voire des pointes à - 12 ou - 13 vers les Vosges. Quelques bancs de grisailles seront présents localement, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes et jusqu'en Midi-Pyrénées, mais c'est le soleil qui dominera en cours de journée. Le ciel se couvrira toutefois progressivement depuis la côte Atlantique, et quelques averses se déclencheront de la Bretagne au Poitou, parfois sous forme de neige. Beaucoup plus doux dans le quart Sud-Ouest et près de la Méditerranée.

Vendredi, une perturbation traversera une bonne moitié sud du pays, apportant un temps couvert et pluvieux, et de la neige de l'est de l'Auvergne à la région Rhône-Alpes, abondante en montagne. Quelques gouttes et flocons tomberont le matin du Bassin Rennais au Poitou avant le retour d'éclaircies en journée. Un temps sec et lumineux s'imposera généralement au nord de la Loire. Encore bien froid au nord et à l'est, redoux significatif par le sud-ouest.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net