L'info météo du jour Défilé de dépressions cette semaine sur la France

La semaine à venir s'annonce bien perturbée. Une série de dépressions circulera tout au long de la semaine entre les îles britanniques et le Danemark, donnant des passages pluvieux et venteux successifs quasi quotidiennement sur les régions du nord de la Loire. Une douceur océanique sera également présente sur tout le pays même si la moitié sud profitera de conditions plus clémentes à proximité des hautes pressions.

Ce lundi, le temps devient assez perturbé sur la moitié sud du pays avec des pluies fréquentes et souvent modérées pour toute la journée. Elles resteront abondantes et parfois soutenues des Cévennes aux Alpes du Sud avec des cumuls pouvant dépasser 30 à 60 mm de l'Ardèche à la Provence. La neige sera abondante au-dessus de 1 500 m dans les Alpes du sud. Le temps sera également maussade jusqu'aux Pyrénées et dans le sud-ouest alors que les averses seront plus éparses et ponctuelles sur la moitié nord. Il fera doux et venteux.

30 mm hier le temps change vite, pic.twitter.com/nvNiWK5mNx — Dominique Luherne (@Dominiqueluhern) February 14, 2022

Mardi, les conditions météo resteront bien perturbées avec une nouvelle perturbation arrivant par l'ouest avec son lot de nuages et de pluie sous un vent soufflant parfois fort. Après quelques éclaircies matinales, ces pluies gagneront le nord de la Seine. Des frontières de l'est au Massif Central jusqu'au Centre-Val de Loire, le temps sera à peu près sec mais très nuageux. Le soleil se montrera surtout près de la Méditerranée où mistral et tramontane souffleront fort. Il fera doux.

