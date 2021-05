L'info météo du jour Défilé de perturbations pour ce weekend

Pauline Debris Terre-net Média

Ce vendredi sera encore très instable. Des averses éclateront à la mi-journée sur la majeure partie du pays. Elles seront fréquentes et parfois orageuses du Val de Loire à la Champagne, sur le Centre, mais aussi du toulousain aux Alpes du Nord. Il fera un peu plus sec vers la façade Atlantique et en Méditerranée, excepté en Corse. Demain, c'est une nouvelle perturbations qui traversera la France de l'Aquitaine aux Alpes. Des pluies faibles circuleront en matinée sur la moitié nord. Dans l'après-midi, un régime de traîne actif prendra la relève. Il fera toujours assez frais.

Ce vendredi, une petite dépression centrée sur la Normandie activera à nouveau de l'instabilité diurne sur l'ensemble du pays. Si le matin nuages et éclaircies alterneront avec encore peu d'ondées, les averses éclateront à la mi-journée et deviendront fréquentes, parfois orageuses, durant l'après-midi sur la plupart des régions, du Val de Loire à la Champagne, sur le Centre, mais aussi du toulousain aux Alpes du Nord. Un peu plus sec vers la façade Atlantique et en Méditerranée, Corse exceptée puisqu'une forte agitation instable règnera sur l'île de beauté. Il faudra attendre demain matin pour changer de prairies dame Lontana pic.twitter.com/9d6DszSJ6g — coiffard (@coiffardph) May 14, 2021 Samedi, une nouvelle perturbation traversera la France avec un corps pluvieux de l'Aquitaine aux Alpes tandis que des pluies faibles, associées au front chaud circuleront en matinée sur la moitié nord. Dans l'après-midi, un régime de traîne actif prendra la relève sur l'ensemble des régions avec des averses parfois fortes et orageuses, notamment sur la moitié nord du pays. Venteux et toujours frais pour la saison. Avec MeteoNews

