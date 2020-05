L'info météo du jour Déjà plus de 1 000 heures de soleil à Colmar depuis début 2020 !

La ville de Colmar a battu un record d'ensoleillement en ce début 2020 : plus de 1 000 heures au 28 mai ! Le soleil devrait se maintenir dans les jours à venir sur la ville alsacienne mais aussi sur l'ensemble de la France.

« Colmar a vu briller 1 000 heures de soleil, depuis le début de l'année ! Cette barre des 1 000 heures franchie hier, jeudi 28 mai, dans la ville alsacienne, constitue un record sur la période, avec une anomalie de 50 % par rapport à la normale » indique Météo France dans un communiqué. « Précédemment, les 1 000 heures avaient été franchies au plus tôt un 12 juin en 2011. Depuis le début de l'année, l'Alsace tient la palme des régions les plus ensoleillées », poursuit l'organisme de météorologie.

??1000 heures de soleil à #Colmar depuis le début de l'année (au 28 mai), c'est la première fois qu'une ville de la moitié nord atteint ce seuil avant la fin du mois de mai !

Cet hiver, foehn en plaine d'#Alsace en flux d'ouest (NAO+).

Ce printemps, temps anticyclonique dominant. https://t.co/OS4koNEj9A — Etienne Kapikian (@EKMeteo) May 29, 2020

Superbe temps ce matin, pour andainnage #luzerne 2eme coupe.

Temps sec pour qualité +++ mais quantité - - -.#MoiJeSemeMaPrairie pic.twitter.com/ZodqpDqE3p — Lespagnol Arnaud (@LespagnolArnaud) May 29, 2020

Le soleil devrait continuer à briller à Colmar pour les jours qui viennent mais aussi sur la France en général. MeteoNews indique en effet que les « conditions anticycloniques se poursuivront jusqu'au week-end au moins, avec un dôme de hautes pressions qui garantiront un temps sec et clément sur l'ensemble du pays. Le soleil sera très généreux du matin au soir sur toutes les régions avec seulement quelques gros cumulus sur les Alpes du Sud et les Pyrénées qui pourront donner une ou deux ondées localisées (essentiellement entre la haute Durance et le Mercantour et au Queyras). Ces averses tendront à devenir plus nombreuses à partir de vendredi. Les températures sont en hausse, souvent estivales ou de saison. »

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net