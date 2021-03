L'info météo du jour Derniers jours de beaux temps avant l'arrivée d'une dégradation

Le temps sera encore très ensoleillé ce mardi sur l'ensemble du pays. Quelques nuages d'altitude seront présents sur la Bretagne et le golfe du Lion jusqu'aux Cévennes ainsi que les Pyrénées. Les températures seront en hausse après quelques gelées matinales localisées. Profitez de ce dernier jour de beau temps, demain une première dégradation va se mettre en place au cours de la journée à travers le Val de Loire, la Sarthe puis la Normandie et jusqu'à la baie de Somme en fin de journée. Un pic de douceur est attendu.

Ce mardi, poursuite de conditions anticycloniques sur l'ensemble du pays avec un temps parfaitement ensoleillé sur la plupart des régions du matin au soir, le plus souvent sans nuages. Seuls quelques nuages d'altitude surtout, pourront concerner la Bretagne et le golfe du Lion jusqu'aux Cévennes ainsi que les Pyrénées. Les températures seront en hausse, assez doux en journée mais gel encore possible le matin localement.

Mercredi, dernier jour de grand beau temps sur une majeure partie du pays. Le soleil résistera en effet encore toute la journée des Ardennes aux Alpes, et du Sud-Ouest à l'est de la région parisienne en passant par le Massif Central. Sur le Nord-Ouest par contre, une première dégradation se mettra en place en cours de journée avec le passage d'averses parfois instables à travers le Val de Loire, la Sarthe puis la Normandie et jusqu'à la baie de Somme en fin de journée. Pic de douceur avec des températures souvent supérieures à 15 degrés sur l'ensemble du pays.

