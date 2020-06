L'info météo du jour Des averses à caractère orageux sur la moitié Est

La moitié est de la France fera face à un ciel capricieux ce mercredi avec de fréquentes averses orageuses. À l'ouest, le ciel sera couvert et des averses se déclencheront entre le Cotentin et la Bretagne.

Ce mercredi, le pays sera plus ou moins coupé en deux. Une moitié Est sera soumise à un ciel capricieux, avec de fréquentes averses à caractère orageux en cours d'après-midi notamment, entre la Lorraine et la Corse. Plus à l'ouest, le ciel se couvrira progressivement, et quelques averses se déclencheront entre le Cotentin et la Bretagne essentiellement. À l'avant le temps restera sec, lumineux le matin mais plus opaque en journée. Les températures resteront en deçà des valeurs de saison. Vent très sensible entre Corse et continent.

Dans certaines parcelles les ronds ou la terre est meilleure ne sont pas très grand quand même le blé a souffert du sec pic.twitter.com/eQWnXsetcf — guigui (@Guiguiperdereau) June 10, 2020

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net