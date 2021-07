L'info météo du jour Des averses possibles partout en France

À l'image de la veille, le temps sera encore très variable aujourd'hui et des averses pourront se déclencher un peu partout. Un caractère orageux sera possible sur la façade est du pays, sur les Hauts-de-France ou en Auvergne et sur les Alpes. Demain, s'il fera beau sur la moitié sud, le ciel de moitié nord du pays sera encore chargé.

Ce jeudi, le temps restera très variable, et des averses pourront se déclencher quasiment en toutes régions. Un caractère orageux sera possible par endroits, notamment sur la façade est du pays, sur les Hauts-de-France ou en Auvergne et sur les Alpes. Températures sans grand changement.

Vendredi, la moitié nord conservera un ciel assez nébuleux et quelques averses éparses. Le ciel sera plus sombre vers la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire. Le soleil sera plus présent sur la moitié sud, plus particulièrement près de la Méditerranée où les nuages se feront bien rares. Thermomètre encore un peu juste pour la saison.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net