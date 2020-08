L'info météo du jour Des averses samedi sur le nord-ouest et l'est

De la pluie est au programme samedi sur les frontières de l'est mais aussi sur un large tiers nord-ouest.

Ce vendredi, une perturbation traversera un axe Ardennes - Aquitaine, avec quelques pluies au passage. Cela fera baisser les températures sur cette partie du pays, mais il fera encore modérément chaud à l'arrière de la perturbation au retour de belles éclaircies. Plus à l'est, le ciel se voilera mais restera encore sec et lumineux dans l'ensemble. Il fera encore très chaud de l'Alsace à Midi-Pyrénées et dans le quart sud-est, avec près de 35 degrés à l'ombre attendus.

Roulé avant le semis pour le co4 et 3 mm de tombé, je ne pouvais pas rêver mieux pour semer aujourd’hui pic.twitter.com/ensr51kFJB — Maxime Gautreau (@GautreauMaxime) August 21, 2020

Samedi, une perturbation pluvieuse s'évacuera le matin via les frontières de l'est. À l'inverse, c'est un ciel de traîne qui s'établira sur un large tiers nord-ouest du pays, entre nuages, éclaircies et des averses par moments. Entre ces deux zones, le temps sera plus sec avec de belles éclaircies et quelques nuages. Encore quelques averses sur les Alpes l'après-midi. Mistral et tramontane souffleront modérément. Les températures seront proches des valeurs de saison en général, la forte chaleur ne résistant que dans l'arrière-pays méditerranéen.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

