L'info météo du jour Des brouillards givrants au nord de la Seine samedi

Le froid persistera en cette fin de semaine. Des brouillards givrants sont attendus samedi matin au nord de la Seine.

Ce vendredi, les conditions météo s'annoncent globalement calmes sur la France. Quelques flocons pourront voltiger le matin entre le nord de la Lorraine et l'Alsace, sans conséquence. On retrouvera un peu de pluie du Cotentin au Finistère ainsi que sur le nord de la Corse. Le temps sera plus sec ailleurs, mais souvent brumeux et gris. Le soleil percera davantage du Pays Nantais au sud de la Garonne jusqu'aux bords de la Méditerranée. Il fera toujours froid.

Samedi, les conditions vont se dégrader sur les Pyrénées et leurs proches environs avec des chutes de neige abondantes jusqu'à très basse altitude. La neige se mêlera temporairement à la pluie jusqu'à la Côte Basque et jusqu'à Perpignan. Pluie en Corse, tournant en neige dès 200/300 mètres d'altitude. Le ciel se couvrira de l'Aquitaine à la région Rhône-Alpes, laissant passer un peu de luminosité. Plus au nord, les éclaircies tenteront davantage leur chance, surtout vers le nord-ouest. Attention toutefois aux nombreux brouillards givrants le matin au nord de la Seine, rendant les chaussées glissantes et réduisant fortement la visibilité. Le froid persistera.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net