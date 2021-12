L'info météo du jour Des conditions anticycloniques pour la semaine prochaine

Une nouvelle perturbation active est attendue vendredi avant le retour de conditions plus anticycloniques pour la semaine prochaine.

Ce jeudi, une relative accalmie marquera cette journée sur l'ensemble du pays. Quelques ondées pourront toutefois circuler sur les Hauts-de-France et quelques flocons pourront encore s'attarder sur les Alpes du Nord à basse altitude le matin. Ailleurs, le temps sera globalement sec sous un ciel très nuageux à variable. Sur le pays basque et la côte Aquitaine, une nouvelle perturbation donnera des pluies de plus en plus continues et abondantes avec des cumuls importants sur le pays basque et le Béarn. La neige sera abondante sur les Pyrénées Atlantiques. Cette perturbation gagnera toute la moitié ouest et centrale du pays durant la soirée et nuit. Les températures seront de saison, avec quelques gelées matinales restant localisées.

Temps typiquement Breton pic.twitter.com/6CEsQJ30Jt — Dominique Luherne (@Dominiqueluhern) December 9, 2021

Vendredi, la pluie restera au programme du Sud-Ouest aux frontières de l'Est avec de la neige jusqu'en plaine le matin en Alsace et Lorraine, tenant temporairement au sol avant un redoux pluvieux en journée. Neige dès 500 à 800 mètres ensuite selon les massifs en journée. Nuages et pluies déborderont vers la Méditerranée avant le retour d'éclaircies. Ailleurs, un ciel de traîne peu marqué s'imposera, alternant nuages, éclaircies et quelques ondées. Il fera plus doux le matin, mais peu d'amplitude en journée.

Une séquence très anticyclonique est à venir la semaine prochaine.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net