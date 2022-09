L'info météo du jour Des conditions automnales cette semaine

Une période assez perturbée s'ouvre sur la France pour cette dernière semaine de septembre. Les pluies seront fréquentes, parfois abondantes, et accompagnées d'un temps nettement plus frais que de saison...

Ce lundi, une profonde dépression s'approchera en provenance de la mer de Norvège. Le front chaud sera peu actif à l'avant, avec un ciel essentiellement couvert et quelques pluies faibles entre les Pyrénées et le Grand-Est en début et milieu de journée. Le temps restera encore sec au sud-est avec un ciel assez lumineux vers la Méditerranée.

Sur les côtes de la Manche par contre, le front froid se montrera déjà assez actif avec des pluies parfois soutenues et abondantes. Ces pluies s'enfonceront des Ardennes au Centre, à l'Auvergne et au Limousin en cours d'après-midi puis des Pyrénées aux Vosges et aux Alpes en soirée et nuit suivante. Le vent sera parfois sensible et les températures en nette baisse sur la moitié nord sous ce temps maussade.

Semis du blé dans le couvert permanent de luzerne trèfle blanc nain associé au colza précédent. pic.twitter.com/ZqvKFdL48O — BRUNO GENIN (@geninbv) September 26, 2022

Mardi, les conditions resteront très automnales sur le pays, sous un flux d'ouest sensible, humide et frais pour la saison. Il ne fera en effet pas plus de 12 à 15 degrés du Nord à l'Est, contre à peine 16 à 20 de l'Ouest à la moitié Sud. Les nuages seront donc nombreux en général, et porteurs de quelques averses, notamment sur la moitié nord et la façade est, mais aussi au sud de la Garonne et sur les Alpes, avec des flocons autour des 1 800 à 2 000 m à peine. Le soleil fera cependant de belles apparitions essentiellement sur le sud-est méditerranéen, mais mistral et tramontane y souffleront très fort, jusqu'en Corse : 80 à 100 km/h.

Le reste de la semaine se déroulera encore au gré des averses et des fronts secondaires qui s'annoncent fréquents, avec le cœur froid de la dépression qui circulera entre le Benelux et la Suisse. Les températures baisseront donc également assez drastiquement, les nuages et les pluies empêchant parfois les maximales d'atteindre ou même de s'approcher des 15 degrés sur la moitié nord ! Des maximales de seulement 11 à 13 degrés sont à envisager entre mardi et jeudi sur les régions du nord-est, soit des valeurs de 4 à 7°C sous la normale (soit des valeurs d'une Toussaint).

Enfin, selon certaines projections des modèles, une perturbation encore plus active, pluvieuse et venteuse, pourrait balayer le pays entre vendredi et samedi. Au final, sur l'ensemble de la semaine, des cumuls de précipitations de 40 à 100 mm seront probables, essentiellement près des Pyrénées-Atlantiques, le Massif Central, les Alpes du nord et du Jura aux Vosges.

