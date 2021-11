L'info météo du jour Des conditions hivernales, froides et parfois neigeuses jusqu'à lundi

Un front froid plus actif va balayer la moitié nord entre vendredi après-midi et samedi matin, donnant de la pluie et neige mêlées voire de la neige seule dans le nord-est, notamment en Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace.

Ce vendredi, les conditions météo s'annoncent de plus en plus humides avec un ciel chargé voire gris quasiment en toutes régions. Quelques gouttes tomberont près des Pyrénées, parfois accompagnées de flocons à basse altitude entre l'Auvergne et les Alpes. Mais la météo se dégradera surtout dans l'après-midi et la soirée au nord de la Loire à l'arrivée d'un front froid. Il apportera des pluies assez conséquentes, de la pluie et neige mêlées voire de la neige seule dans le nord-est la nuit suivante. Les paysages pourront alors être blanchis localement. Il fera un froid humide.

? La #neige tombe dès les premières hauteurs dans l'est ce matin du 26 novembre 2021. Un saupoudrage est régulièrement observé, comme ici à Saint-Martin-de-Bavel dans l'#Ain vers 400 mètres. (photo Mat Sibille) pic.twitter.com/Qxz3achbst — Guillaume Séchet (@Meteovilles) November 26, 2021

Samedi, le temps restera perturbé sur la plupart des régions avec un ciel chargé donnant quelques pluies intermittentes, plus fréquentes et conséquentes près des Pyrénées avec des coups de tonnerre probables sur la côte basque. Des flocons pourront se mêler aux gouttes sur le quart nord-est jusqu'en Normandie. Il neigera par ailleurs sur tous les massifs dès 400 à 600 m, voire plus bas par isothermie, parfois de manière conséquente.

Cette fin de semaine sera un peu plus calme et lumineuse des Charentes au Finistère, comme près de la Méditerranée.

Ces conditions météo hivernales, froides et parfois neigeuses se poursuivront jusqu'à lundi avant une parenthèse plus douce attendue sans doute mardi et mercredi prochains.

