L'info météo du jour Des conditions hivernales jusqu'à la fin de semaine, redoux possible ensuite

Le froid persistera sur la France jusqu'à la fin de le semaine selon MeteoNews. Un possible redoux se dessine pour le début de la semaine prochaine.

Ce mercredi, le temps restera gris, humide et froid sur les trois-quarts du pays. Il faudra compter sur quelques flocons et goutes de la frontière allemande aux Centre, plus particulièrement le matin. Des averses arroseront le sud de la Corse. Le temps sera plus sec ailleurs et des éclaircies se montreront entre la façade Atlantique et les régions méditerranéennes. L'astre du jour brillera surtout de la Méditerranée au sud des Alpes.

J ai l impression que les enfants du village d'à côté ont trouvé un nouveau terrain de jeu ????????? pic.twitter.com/bMaeQpIZIj — seb (@sebfr23) January 6, 2021

« Des conditions météo hivernales, parfois accompagnées de faibles chutes de neige dans le nord-est voire sur les régions méridionales en fin de semaine, vont se poursuivre au moins jusqu'au week-end avant un possible redoux en début de semaine prochaine », indique MeteoNews.

