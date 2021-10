L'info météo du jour Des conditions encore très agitées ce jeudi

Jeudi, les conditions météo resteront agitées avec nuages et averses ou pluie sur la majorité du pays. Un front pluvieux balayera notamment les régions situées entre la Normandie, le Val de Loire et les frontières du nord-est. Il faudra compter sur des fortes rafales de vent sur la moitié nord, jusqu'à 70 voire 80 km/h. Après une nuit encore douce, les températures amorceront une nette baisse en journée.

????Comment perdre en quelques minutes 1 hangar, des semences triée hier qui ont pris l'eau et le chargement de petit épeautre chargé hier arrosé, p... de tempête. Et encore avec la nuit on a peut-être pas tous vu... @Prefet56 pic.twitter.com/qVMNj1Wprp