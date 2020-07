L'info météo du jour Des conditions toujours estivales vendredi

Ce jeudi, de nombreux passages de voiles d'altitude circuleront sur le pays. Ils laisseront largement le soleil passer au travers en général, et l'impression sera très estivale.

L'instabilité régressera également sur la moitié sud de la France, avec tout au plus quelques orages ponctuels possibles entre les Pyrénées-Orientales, le sud du Massif-Central et les Alpes frontalières. Les températures seront stables, toujours au-dessus des 30 degrés au sud d'une ligne Nantes - Strasbourg, et jusqu'à 34 dans le Midi, mais à peine 20 degrés près de la Manche.

Vendredi, les conditions resteront bien estivales sur l'ensemble du pays avec encore un soleil généreux et une chaleur sans excès des Pyrénées à l'Alsace, de la Vendée aux Alpes et sur le pourtour méditerranéen. Toutefois, de l'instabilité par évolution diurne sera encore présente sur les Alpes essentiellement l'après-midi, alors que des débordements nuageux maritimes gagneront les côtes de la Manche où il fera plus frais.

