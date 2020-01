L'info météo du jour Des gelées localement fortes mercredi matin

Le temps sera sec et souvent ensoleillé ce mardi sur la moitié nord de la France, et plus nuageux sur la partie sud. Mercredi, le froid résiste et les gelées seront localement fortes le matin.

Ce mardi, un temps sec et souvent très ensoleillé résistera sur la moitié nord en dehors de quelques nuages de la Bretagne à la mer du Nord. Des brouillards pourront concerner le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme. Les passages nuageux seront nombreux en revanche sur la moitié sud, donnant quelques précipitations sous forme de neige jusqu'à très basse altitude voire jusque dans les vallées sur le Massif Central. Il pleuvra très abondamment sur les Pyrénées-Orientales et il neigera très fortement dès 1 300 mètres environ sous un fort vent d'est. Le temps sera globalement assez froid, mais sans excès.

Mercredi, il pleuvra du sud-ouest au Limousin jusqu'au Languedoc-Roussillon et jusqu'aux portes du Var. C'est encore sur les Pyrénées-Orientales que les précipitations seront les plus importantes avec 100 à 150 mm d'eau supplémentaire en 24 heures, d'où un fort risque d'inondation. La limite pluie-neige remontera vers 1 800 voire 2 000 m où il tombera plus d'un mètre de neige fraîche avec un très fort risque d'avalanches.

Les conditions météo s'annoncent beaucoup plus calmes sur le reste de la France, souvent bien ensoleillées. Brouillards et plaques de grisaille concerneront toutefois les régions situées au nord de la Seine, parfois toute la journée. Les gelées seront localement fortes le matin, et le temps restera assez froid.

