L'info météo du jour Une grande douceur ce week-end avant un changement de temps mardi

La douceur va s'imposer ce week-end sur la France même si des gelées matinales sont attendues à l'est. Un changement de temps est à prévoir à partir de mardi et surtout mercredi, avec des passages pluvieux et instables qui engendreront de fréquentes giboulées et de la fraîcheur sur les trois-quarts du pays

Ce vendredi, les conditions seront très clémentes sur l'ensemble du pays avec un temps sec et lumineux, et souvent uniquement des nuages d'altitude. Le vent de sud-ouest sera encore assez fort sur l'extrême Nord et les côtes de la Manche (60 à 70-80 km/h), tandis que mistral et tramontane souffleront aussi à près de 70-80 km/h. Les températures étaient très fraîches à l'aube avec quelques gelées, puis seront un peu au-dessus des valeurs de saison l'après-midi.

Ce matin c’est apport d’engrais pour nourrir mes colzas !! pic.twitter.com/DyOqFifhfk — Gilles vk (@gilles_vk) February 21, 2020

Samedi, le temps restera clément sur une grande partie du pays. Des voiles parcourront parfois le ciel, mais le soleil s'imposera très généralement. Les nuages seront en revanche plus épais sur une petite frange nord, entre les côtes de la Manche, les Hauts-de-France et les Ardennes, avec même quelques gouttes avant le soir. Le vent restera sensible d'ailleurs sur un petit tiers nord du pays, voire très fort du Cotentin à la côte d'Opale (80 à 90 km/h). Côté mercure, on sera encore bien au-dessus des valeurs de saison, même s'il faudra compter avec des gelées matinales de l'est au Limousin notamment.

Un changement de temps est à prévoir à partir de mardi et surtout mercredi, avec des passages pluvieux et instables qui engendreront de fréquentes giboulées et de la fraîcheur sur les trois-quarts du pays (neige sur tous les massifs à basse altitude, grésil, grêle, neige fondue, bourrasques de vent et orages en plaine).

