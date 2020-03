L'info météo du jour Des gelées parfois sévères jusqu'à jeudi matin

Les gelées se maintiennent au moins jusqu'à jeudi matin et seront parfois sévères.

Comme prévu par MeteoNews, les températures ont chuté à la faveur d'une nuit étoilée sous une bise de nord-est forte et glaciale. Ce lundi matin, le thermomètre chutait jusqu'à - 2,6 degrés à Errouville (54), - 2,8 degrés à Saint-Hilaire-sur-Helpe (59), - 3,0 degrés à Laons (02) et Rouvroy-en-Santerre (80), - 3,3 degrés à Jussy (02), - 3,4 degrés à Signy-le-Petit (08) et - 3,7 degrés à Rocroi (08) et Hestrud (59).

Ce lundi, un vent glacial de nord-est continuera de débouler sur le pays, avec des rafales proches de 70 km/h sur la moitié nord notamment. Il contribuera aussi à bien dégager le ciel sur ces régions, hormis quelques nuages entre la Bretagne et les Hauts-de-France principalement, voire quelques rares giboulées possibles près de la Manche. Plus au sud, le ciel sera plus encombré avec de nombreux nuages et des averses mêlant gouttes, grésil et flocons jusqu'en plaine dans le quart sud-ouest. Il y aura des verses ou pluies orageuses également des Alpes à Paca. Les températures restent très en deçà des valeurs de saison.

Même sans pneu neige ça passe ???? pic.twitter.com/WkS9uyvDFt — Lacroix Olivier (@LacroixOlivier5) March 30, 2020

Mardi, le temps restera sec et bien ensoleillé dans l'ensemble sur une bonne moitié nord sous un vent de nord-est encore très froid. Quelques nuages s'infiltreront entre les côtes de la Manche et la Champagne-Ardenne, donnant de rares gouttes sur le nord du Cotentin. Le ciel restera très chargé en revanche des Pyrénées à la frontière italienne, donnant quelques pluies, voire des flocons jusqu'à très basse altitude sur l'arc alpin. Il gèlera fréquemment du nord-est au Massif Central le matin. Le temps restera frais en journée et toujours une sensation de froid exposé au vent.

Les gelées se répéteront et seront parfois sévères entre mardi et jeudi matin, reculant ensuite entre vendredi et dimanche. Le week-end prochain, les nuits resteront assez froides, mais les températures diurnes décolleront pour passer au-dessus des chiffres de saison, souvent autour de 20 degrés sur la plupart des régions dimanche !

