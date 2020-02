L'info météo du jour Des giboulées de la Normandie aux frontières de l'est pour mardi

Après un lundi encore très doux, le temps se rafraîchit mardi. Des giboulées se produiront de la Normandie aux frontières de l'est, alternant nuages, éclaircies et averses mêlées de grésil ou grêle, voire de quelques coups de tonnerre.

Ce lundi, la journée s'annonce très contrastée. La moitié nord sera en effet encore soumise à un front très pluvieux, avec des pluies fréquentes et parfois soutenues entre la Bretagne et l'Alsace et en passant par les Hauts-de-France ou le Bassin parisien.

Le soleil sera en revanche beaucoup plus dominateur au sud d'une ligne Nantes - Bourg-en-Bresse, régions où les températures atteindront des sommets pour la saison, avec près de 18 degrés en moyenne, et des pointes entre 20 et 22 à 24 dans le Midi !

Nous noterons également un vent très sensible sur un axe central du pays qui séparera ces deux zones très contrastées.

Mardi, le temps changera radicalement après le passage du front froid nocturne. Un temps beaucoup plus frais, mais encore légèrement doux pour début février, s'imposera sur le pays dans un contexte instable. Des giboulées se produiront surtout de la Normandie aux frontières de l'est, alternant nuages, éclaircies et averses mêlées de grésil ou grêle, voire de quelques coups de tonnerre. La limite pluie-neige s'abaissera vers 500-600 mètres sur les massifs. Il pleuvra encore le matin sur les Pyrénées et leur piémont avant le retour d'éclaircies en journée.

De la Bretagne au Cotentin jusqu'à la Garonne, un temps à peu près sec et lumineux s'imposera. Le soleil sera surtout présent près de la Méditerranée où mistral et tramontane souffleront très fort.

