L'info météo du jour Des journées grises et brumeuses pour ce début décembre

Le début de ce mois de décembre commence sous la grisaille. Les températures seront de saison.

Ce jeudi, la grisaille sera une fois de plus à l'honneur sur de nombreuses régions, du quart nord-est au Val de Loire jusqu'au Massif Central et à la vallée du Rhône. Il pleuvra par ailleurs du Var à la rade de Marseille. Le soleil se montrera en revanche du sud du Cotentin à la Bretagne, au sud de la Garonne jusqu'au Roussillon et du sud des Alpes à la Côte d'Azur jusqu'en Corse, parfois durablement. Le vent de nord-est fera baisser les températures, chiffres plus ou moins de saison.

Les genisses sont encore dehors le 1er décembre, c’est incroyable ! pic.twitter.com/sGTrWQ0eXF — Thomas (@Thomas_po3) December 1, 2022

La journée de vendredi s'annonce une fois encore très grise et brumeuse sur les trois-quarts du pays, avec quelques pluies éparses en prime l'après-midi de la Lorraine jusqu'en Bourgogne et au Berry. Le soleil percera en journée sur la Bretagne, des Charentes aux Pyrénées et près de la Méditerranée jusqu'au sud des Alpes, surtout près de la grande bleue. La bise de nord-est soufflera modérément et accentuera la sensation de froid malgré des températures quasiment de saison.

