L'info météo du jour Des nuages au nord de la Loire, soleil au sud

Sur la moitié nord de la France, les nuages seront bien présents lundi et mardi alors que le sud-est gardera des conditions estivales.

Ce lundi, quelques ondées s'attarderont du Massif Central aux frontières de l'est et vers la Côte d'Opale. Ailleurs, les conditions s'amélioreront plus franchement avec d'assez belles éclaircies. Le soleil brillera surtout du sud des Alpes à la Méditerranée. Chaleur dans le sud-est, thermomètre un peu juste pour la saison partout ailleurs.

Belle lumière ce matin pic.twitter.com/IvGYfMpqYf — seb (@sebfr23) June 29, 2020

Mardi, un front atténué circulera près de la Manche en apportant un peu de pluie, précédée d'une couverture nuageuse bien dense des Pays de la Loire au Bassin Parisien jusqu'en Lorraine. Plus au sud, le soleil brillera très largement. Le thermomètre sera à peine de saison au nord de la Loire, chaleur plutôt modérée au sud du fleuve.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net