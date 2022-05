L'info météo du jour Des nuages s'invitent au nord de la Seine

Le soleil sera de nouveau au rendez-vous ces mardi et mercredi sur la France. Des nuages seront malgré tout présents au nord de la Seine.

Ce mardi, l'anticyclone se décalera vers la Pologne, mais il continuera de protéger la majeure partie de la France avec du soleil et quelques bancs de cirrus voilant plus ou moins le bleu du ciel. Des nuages d'étage moyen voire des stratus s'inviteront près des côtes de la Manche jusqu'au nord de la Seine où l'ambiance s'annonce beaucoup plus nébuleuse, voire grise du Finistère au Cotentin. Doux dès le matin, puis chaleur franchement estivale l'après-midi.

Tôt ce matin au milieu de mes génisses dans cet environnement verdoyant on s en lasse jamais et le réveil en symphonie des oiseaux quel sérénité ça dégage. pic.twitter.com/KdkuBF1XMM — Cédric (@agric15) May 10, 2022

Mercredi, la situation météo évoluera peu malgré un champ de pression en baisse par le nord et l'ouest. Le ciel se couvrira tout de même entre la Bretagne et le Cotentin avec quelques gouttes sur le Finistère sous un front froid atténué. Ailleurs, l'astre du jour conservera les commandes du ciel parmi quelques cumulus et cirrus dans une ambiance estivale. Une ondée ne sera pas exclue localement sur les Pyrénées. Il fera chaud et assez lourd, très chaud localement de l'intérieur du sud-ouest à la Provence.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net