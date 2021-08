L'info météo du jour Des nuages sur les trois quarts de la France

Ce mardi, après quelques éclaircies matinales, le ciel s'annonce très nuageux voire couvert sur les trois-quarts nord et ouest de la France.

Il faudra compter sur des petites pluies intermittentes sur le Nord et le Pas-de-Calais ainsi que la côte basque. Le soleil se montrera surtout de la Garonne au quart sud-est. Plutôt frais, chaud vers la Méditerranée.

#moisson2021 La galère !



En principe les années normales je je fais de l'entraide avec un collègue qui a sa propre moissonneuse.



On commence chez lui car il est le 1er à semer, qu'il a la plus grosse surface et que c'est sa machine. Ac des conditions météo sereines, ça le fait. https://t.co/OwM3OqhfK5