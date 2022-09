L'info météo du jour Des nuits fraîches avant un redoux en fin de semaine

Le temps sera calme ce lundi. Niveau températures, la fraîcheur du matin laisse place ensuite à des températures de saison en général.

Ce lundi, l'anticyclone se centrera près de la Cornouaille et protégera l'ensemble de la France. Un temps calme s'installera, encore assez nuageux tout de même des frontières du nord-est à la Bretagne en journée après une matinée fraîche et ensoleillée. Ailleurs, l'astre du jour prendra un très net avantage. Tramontane et surtout mistral souffleront fort dans leur domaine.

La fraîcheur restera de mise à l'aube. Il fera chaud en journée en revanche au sud de la Garonne, de saison à l'ouest et au sud-est, frais au nord-est.

9h, alors qu’elles sont déjà de retour au champs, on voit encore où elles étaient couchées cette nuit ???? pic.twitter.com/T5zP3xBdWX — Thomas (@Thomas_po3) September 18, 2022

Les nuits prochaines resteront assez nettement sous les moyennes saisonnières avant un redoux assez significatif mais temporaire entre vendredi et samedi prochain.

