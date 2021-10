L'info météo du jour Des nuits fraîches avec des gelées probables dans le Nord-Est

Le temps sera sec et ensoleillé jeudi et vendredi. Les températures seront de saison mais fraîches la nuit.

Ce jeudi, les conditions anticycloniques s'installeront plus franchement sur l'ensemble du pays. Le temps sera sec avec toutefois pas mal de nuages bas et grisailles le matin de la Champagne à la Normandie et du Limousin aux Hauts de France avec encore 2-3 gouttes sur le Grand Est. Ils se dissiperont en général pour laisser un ciel souvent lumineux l'après-midi. Le temps sera ensoleillé sur la moitié sud avec encore un peu de mistral. Les températures seront plus ou moins de saison.

Vendredi, les conditions anticycloniques maintiendront un temps calme et souvent ensoleillé quasiment partout. Quelques stratus circuleront près de la Manche, pouvant donner un peu de crachin sur le Cotentin. À noter également des passages nuageux plus conséquents sur la Corse et quelques averses sur le nord et les reliefs de l'île. Le thermomètre sera globalement dans les chiffres de saison.

La fraîcheur restera de mise ces prochaines nuits avec des gelées blanches probables dans les campagnes entre le nord-est et les régions centrales.

