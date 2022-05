L'info météo du jour Des orages jeudi et vendredi

Les orages seront de la partie ce jeudi 19 et vendredi 20 mai sur la France.

Ce jeudi, la masse d'air aura tendance à se déstabiliser. Des averses orageuses séviront dès le matin sur la Champagne-Ardenne d'une part, et de la Bretagne aux Charentes jusqu'aux portes du Bassin Parisien d'autre part. De belles éclaircies résisteront ailleurs parmi quelques cirrus et cumulus. Des nuages bas apporteront de la grisaille du Finistère au Cotentin et dans le sud-ouest. En journée, des orages, localement forts, se développeront sur un large quart nord-est jusqu'aux Alpes et à l'Auvergne. Retour au calme à l'ouest et le soleil résistera sur les régions méridionales. Chaud à très chaud et atmosphère souvent bien lourde.

????pour que la pluie arrive enfin, mais ça ne vient pas vite… pic.twitter.com/moBQnyGrzD — Clément Traineau (@TraineauClement) May 19, 2022

Vendredi, le flux de sud-ouest restera très instable sur le nord-ouest du pays. Avec l'arrivée d'une nouvelle anomalie d'altitude, une vague orageuse se mettra en place dès le matin par la Vendée et la Loire Atlantique. Les orages circuleront rapidement en direction de la Beauce, puis de la Normandie, du Bassin Parisien et des Hauts-de-France avant midi avant de s'évacuer vers les Ardennes dans l'après-midi. Ces orages seront parfois violents près des frontières belges avec de fortes rafales de vent. Ailleurs, un soleil de plomb restera de mise, avec une chaleur accablante, proche des records absolus du Sud-Ouest à l'Alsace. Quelques orages pourront concerner le Grand-Est en soirée mais sans certitude.

