L'info météo du jour Des orages localement violents de l'Aquitaine à la Bourgogne

De fortes pluies, de la grêle et des rafales de vent sont attendues localement ce jeudi de l'Aquitaine à la Bourgogne. Le temps redeviendra plus calme et ensoleillé vendredi sur la plupart des régions.

Ce jeudi, une zone instable et orageuse concernera les régions s'étendant entre l'Aquitaine, le Limousin et l'Auvergne notamment, tout en remontant vers la Bourgogne en cours de journée, voire sur le nord de Rhône-Alpes. Ces orages seront potentiellement virulents et accompagnés de fortes pluies, chutes de grêle ou rafales de vent localement. Ailleurs, au nord comme au sud, le temps sera plus calme et sec, souvent ensoleillé mais avec aussi quelques voiles d'altitude parfois épais. Les températures seront en baisse mais encore au-dessus des valeurs de saison.

Ciel nuageux ce matin on attend impatiemment la pluie nous en avons besoin.

Vendredi, un temps calme et plutôt bien ensoleillé s'imposera sur la plupart des régions malgré la présence de quelques cumulus et cirrus. Quelques grisailles, brumes voire localement des brouillards pourront localement sévir à l'aube en Bretagne, sur le Cotentin, au sud de la Garonne ou encore de la Bourgogne à l'Alsace. À noter : une petite évolution orageuse l'après-midi sur le Massif Central jusqu'au Jura. Chaud sur la moitié sud, en particulier en Provence, plus tempéré et agréable dans l'ensemble au nord de la Loire.

