L'info météo du jour Des orages possibles de l'Auvergne au Jura pour vendredi

Le ciel restera chargé sur la moitié nord vendredi, le soleil brillera partout ailleurs. Des orages pourront toutefois éclater de l'Auvergne au Jura.

Ce jeudi, une perturbation débordera au nord de la Seine, apportant un ciel bien chargé et quelques gouttes. Les passages nuageux seront relativement nombreux en marge de cette zone depuis la Bretagne jusqu'en Alsace. Le soleil brillera largement plus au sud. Une forte chaleur s'imposera l'après-midi.

On va essayer d'oublier personne dans la brume, c'est épais ce matin ?? pic.twitter.com/aDn0Ch0Qk5 — LUHERNE Vincent ???????? (@vincentluherne) July 9, 2020

Vendredi, un front atténué apportera un ciel très chargé et quelques gouttes de la façade Atlantique à la frontière belge. Quelques éclaircies reviendront en journée par les côtes de la Manche. Des frontières de l'est à la Méditerranée jusqu'au Midi-Toulousain, le soleil brillera une bonne partie de la journée. Nuages et orages finiront toutefois par se développer de l'Auvergne au Jura, aux Alpes jusqu'aux hauteurs provençales. Il fera très chaud sous le soleil avant les orages, plutôt frais à l'ouest et au nord.

