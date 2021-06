L'info météo du jour Des orages possibles le long des frontières de l'est

Pauline Debris Terre-net Média

Des averses localement orageuses éclateront dans l'après midi le long des frontières de l'est jusqu'en Corse. Ailleurs, il fera beau et chaud. Demain, la journée s'annonce estivale mais des orages menaceront les frontières de l'est jusqu'à l'Auvergne.

Ce mardi, de l'instabilité traînera le long des frontières de l'est jusqu'en Corse où des averses localement orageuses éclateront, surtout dans l'après-midi. Ailleurs, l'astre du jour conservera l'avantage et brillera parmi quelques cumulus et cirrus. Une chaleur estivale modérée enveloppera l'ensemble du pays. Bonjour les #twittos, mon bureau ce matin. pic.twitter.com/3f8aXmX4PO — GUYOT Vincent (@GuyotVincent02) June 8, 2021 C'est une belle journée d'été qui s'annonce mercredi sur l'ensemble avec beaucoup de soleil parmi quelques petits cumulus et cirrus ornementaux. Les nuages prendront davantage d'ampleur des frontières de l'est à l'Auvergne où un orage menacera localement dans l'après-midi, surtout sur les massifs. Chaleur modérée bien installée. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews

