L'info météo du jour Des orages prévus sur une grande partie du pays

Des averses et des orages traverseront le pays du Val de Loire au Bassin parisien et à la Champagne-Lorraine dans le courant de l'après-midi. Des orages plus locaux seront aussi possibles sur les reliefs de l'est tandis que le Sud-Ouest profitera d'un temps calme et ensoleillé. Demain, il fera gris et pluvieux sur la Bretagne et le Cotentin ailleurs après une belle matinée les orages feront leur retour.

Ce mercredi, l'instabilité s'accentuera nettement sur le pays, en particulier sur la moitié nord avec le développement d' averses et d' orages parfois vigoureux du Val de Loire au bassin parisien et à la Champagne-Lorraine dans le courant de l'après-midi. Des orages plus locaux seront aussi possibles sur les reliefs de l'est alors que le sud-ouest profitera d'un temps plus calme et ensoleillé. Chaleur modérée mais assez lourde et moite.

Mercredi, un temps gris et pluvieux s'imposera sur la Bretagne et le Cotentin à l'arrivée d'une perturbation. Ailleurs, après quelques belles éclaircies matinales, des cumulus bourgeonneront et pourront dégénérer en orages dans l'après-midi, pouvant localement s'accompagner de grêle et de vent fort. Le temps restera sec et assez ensoleillé toutefois au sud de la Garonne et du pourtour Méditerranéen jusqu'en Bourgogne. Ambiance lourde.

