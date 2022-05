L'info météo du jour Des orages samedi soir le long de la côte Atlantique

Le temps sera plutôt calme et ensoleillé ces vendredi et samedi sur la plupart des régions. Des orages arrivent samedi en fin de journée le long de la côte atlantique.

Ce vendredi, un temps calme et plutôt bien ensoleillé s'imposera sur la plupart des régions malgré la présence de quelques cumulus et cirrus. Quelques grisailles, brumes voire localement des brouillards pourront localement sévir à l'aube en Bretagne, sur le Cotentin, au sud de la Garonne ou encore de la Bourgogne à l'Alsace. À noter une petite évolution orageuse l'après-midi sur le Massif Central jusqu'au Jura. Chaud sur la moitié sud, en particulier en Provence, plus tempéré et agréable dans l'ensemble au nord de la Loire.

Samedi, une dorsale anticyclonique se redresse de l'Italie à l'Allemagne, un courant de sud-ouest plus instable se met en place sur la façade atlantique. Les conditions se feront donc très estivales sur l'ensemble du pays avec beaucoup de soleil toute la journée du Massif Central à l'Alsace et en Méditerranée. Sur les Alpes, quelques cumulus pourront bourgeonner et aller jusqu'à l'orage local du côté du Queyras et de la Durance. En fin de journée et soirée, des orages éclateront tout le long de la côte atlantique notamment des Landes à la Charente et surtout vers la Bretagne où ils pourront être forts. Ces orages pourront gagner la Normandie en cours de nuit. Températures chaudes avec 30°C dans le sud-ouest et 20 à 26°C au nord.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net