L'info météo du jour Des orages sur une large part centrale du pays samedi

L'instabilité va se développer samedi sur une large part centrale du pays, entre la Franche-Comté et l'Aquitaine ou les Pyrénées, en passant par le Centre, l'Auvergne et le Limousin notamment.

Ce vendredi, quelques grisailles concerneront la Bretagne et le nord du Cotentin le matin, ne donnant toutefois pas de pluie. Des éclaircies reviendront dans l'après-midi. Ailleurs, le soleil brillera largement le matin malgré quelques passages nuageux. Il sera plus franc près de la Méditerranée. En journée, des cumulus se développeront et pourront dégénérer en averses et orages sur les Pyrénées, le Massif Central, le Berry et les contreforts des Alpes. La chaleur restera de mise.

La météo n’est pas favorable ?? pour la levée de nos @_MissBetter .

Certaines parcelles nécessitent la mise en place d’une irrigation ????

Explications ????????????@Agridemain @GroupeFDSEA51 @ChambreAgri51 @Prefecture51 pic.twitter.com/rqnWrIf0rG — Mickael Jacquemin (@mickajacquemin) April 24, 2020

Samedi, de l'instabilité se développera sur une large part centrale du pays, entre la Franche-Comté et l'Aquitaine ou les Pyrénées, en passant par le Centre, l'Auvergne et le Limousin notamment. Des orages parfois forts éclateront surtout dans le courant de l'après-midi, voire déjà parfois le matin. De la grêle et des rafales de vent seront possibles par endroits. Averses plus espacées autour des Alpes, et temps restant sec à souvent ensoleillé sur un petit tiers nord du pays. Encore une belle douceur pour la saison.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net