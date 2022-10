L'info météo du jour Des passages pluvieux fréquents

Les averses seront fréquentes sur la France ce jeudi et vendredi. Côté thermomètre, c'est toujours la douceur qui s'impose.

Ce jeudi, une perturbation s'étendra une bonne partie de la journée des Pyrénées à la frontière belge, en passant par les Hauts-de-France, la région parisienne, le Val de Loire, le Centre, le Limousin et l'Aquitaine. Sur ces régions, le ciel sera souvent très nuageux à couvert et les passages pluvieux seront fréquents, parfois marqués voire orageux en matinée.

Dans l'après-midi, le temps redeviendra plus sec et variable de la Bretagne à la Normandie et aux Pays de la Loire, alors qu'un nouvel axe pluvio-orageux pourra se former du Limousin à l'Allier, la Nièvre puis la Bourgogne. Ces pluies orageuses gagneront ensuite les régions de l'Est, des Vosges au lyonnais et au Jura en soirée. Sur les Cévennes, le flux de sud maritime produira également des pluies de plus en plus régulières et modérées puis soutenues la nuit prochaine. Les températures resteront très douces avec souvent 19 à 25 degrés sous un vent de sud souvent modéré à soutenu.

Vendredi, l'axe pluvio-orageux de la veille persistera sur le centre-est du pays, en particulier de l'Ardèche aux Alpes du Nord avec des intensités pluvieuses encore soutenues à fortes. Les cumuls de pluie d'ici le soir pourront dépasser les 100 voire 150 mm sur les Cévennes ardéchoises et 40 à 60 mm sur l'ensemble de Rhône-Alpes. Des averses et pluies assez fréquentes mais moins marquées circuleront aussi sur la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est et très localement encore sur le Centre.

Ailleurs, le temps sera plus calme et plus sec avec un ciel essentiellement variable à lumineux sous des températures toujours très douces, souvent supérieures à 20 degrés et un vent de sud-ouest modéré à sensible.

