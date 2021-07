L'info météo du jour Des pluies abondantes sur l'est du pays

Pauline Debris Terre-net Média

Encore pas mal de pluies sur la frontière allemande et les deux Savoie. En marge de ces ondées, de la grisaille sera possible de la Picardie au Centre Val de Loire jusqu'aux Pyrénées. Ailleurs le temps sera plus sec et ensoleillé.

Ce jeudi, il pleuvra encore abondamment de la frontière allemande aux Savoie, plus modérément des Ardennes à l'Auvergne jusqu'au Dauphiné. Pas mal de grisaille en marge de ces pluies de la Picardie au Centre Val de Loire jusqu'aux Pyrénées. Le temps s'annonce plus sec et ensoleillé ailleurs, depuis les côtes de la Manche jusqu'aux Landes et près de la Méditerranée. Frais sous les nuages ou la pluie, de saison ailleurs. Il serait peut-être temps que ça s'arrête, il n'y a plus de trait sur le pluviomètre... ?????? ? pic.twitter.com/2lINraSAG6 — Alexis Leherle (@AlexisLeherle) July 14, 2021 Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews

