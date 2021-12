L'info météo du jour Des pluies copieuses pendant sept jours

Les conditions vont rester durablement perturbées voire agitées sur la France pour les sept prochains jours, indique MeteoNews. Des pluies copieuses sont attendues à partir de ce vendredi.

Ce vendredi, une perturbation très vaste recouvrira quasiment toute la France, apportant un temps gris et pluvieux. Pluie et neige mêlées pourront temporairement tomber le matin en début de front, des frontières du nord-est au centre jusqu'au Massif Central. Le pourtour méditerranéen restera plus au sec et sous de belles éclaircies. À noter : le vent qui soufflera fort près de la Manche jusqu'en Vendée et dans une moindre mesure dans les terres. Un redoux est attendu par l'ouest, globalement froid sur les deux-tiers est du pays.

Samedi, les conditions météo resteront très perturbées et humides sur la France avec des pluies souvent copieuses du sud de la Garonne aux régions centrales jusqu'aux frontières du nord-est et aux Alpes. Une neige abondante tombera sur les Savoie avec une cinquantaine de centimètres dès 1 600 à 1 800 m selon les versants. Le vent soufflera assez fort voire fort en toutes régions, surtout sur les côtes. Le pourtour méditerranéen sera relativement privilégié, sous les éclaircies, malgré quelques ondées éparses. Un redoux significatif est attendu.

Les conditions vont rester durablement perturbées voire agitées sur la France pour les sept prochains jours, indique MeteoNews. Plusieurs dépressions circuleront des îles britanniques au Danemark, accompagnées de perturbations et de régimes de traîne qui défileront sur l'ensemble du pays. Les pluies s'annoncent copieuses, avec des cumuls qui dépasseront les 20 mm sur la quasi totalité du territoire et parfois bien plus en cinq à sept jours, avec 50 à 100 mm vers les reliefs de l'est ou le sud. La neige se montrera encore fréquente à basse et moyenne altitude sur tous les massifs en fonction des fluctuations de températures.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net