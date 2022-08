L'info météo du jour Des pluies prévues de la Bretagne à la mer du Nord

Ce vendredi, la pluie sera présente de la Bretagne à la mer du Nord. Un peu plus en avant dans les terres, des averses orageuses sont attendues

Ce vendredi, une perturbation s'enfoncera des côtes de la Manche vers la Loire et les régions du nord-est en apportant des pluies de la Bretagne à la mer du Nord et des averses orageuses un peu plus en avant dans les terres, notamment de la Beauce à la Champagne-Ardenne. Quelques averses se déclencheront d'autre part du Massif Central aux Alpes.

Les régions méridionales resteront à l'écart, sous le soleil. Quelques nuages circuleront tout de même au sud de la Garonne. A noter la présence du mistral et de la tramontane dans leur domaine, soufflant jusqu'à 60 km/h. Les températures seront en baisse par le nord, globalement légèrement sous les moyennes saisonnières.

